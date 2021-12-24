Теперь жительницы захваченного талибами Афганистана не смогут получить медицинскую помощь без ведома своих мужей.

Радикальная исламистская группировка "Талибан", которая в конце лета захватила власть в Афганистане, выдвинула новое правило. Теперь женщинам запретили лечиться без сопровождения мужчин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лечить женщину без сопровождения мужчины - аморально. По крайней мере так решили талибы. Раньше женщины могли приходить в больницу вместе с родственницами, однако теперь талибы требуют, чтобы медики не пускали в больницы женщин, которые обратились за помощью без ведома мужа.

С лета в стране закрыли почти половину средств массовой информации. Об этом свидетельствует статистика организации "Репортеры без границ". 6,5 тысячи журналистов остались без работы.

Читайте такжеТалибы запретили женщинам сниматься в телесериалахОднако там постоянно увеличивается оборот наркоторговли. В Афганистане теперь, кроме привычного для этой страны героина, массово производят метамфетамин. Наркотик доставляют в Пакистан и Иран, оттуда его развозят по всему миру.

Местный репортер с грустью говорит, что не видит перспектив в Афганистане. Ситуация не улучшается, люди остаются без работы и получают новые запреты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Талибан" предложил десяткам тысяч афганцев работать за еду. Другого выхода у жителей Афганистана нет - они рискуют умереть холодной смертью зимой.

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