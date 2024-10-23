Глава МИД Польши считает, что украинским мужчинам стоит воевать на фронте, а женщинам - восстанавливать налоговую базу.

В МИД Польши предложили Германии перестать выплачивать социальные выплаты украинским беженцам, чтобы у них появилась мотивация вернуться домой. Об этом глава ведомства Радослав Сикорский сообщил в интервью каналу TVP Info.

По его словам, во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом он предложил пересмотреть механизм социальной помощи для украинских беженцев. Глава МИД Польши считает, что ФРГ тратит на это слишком много денег, которые было бы разумнее направлять непосредственно Украине.

"Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины - восстанавливали налоговую базу", - объяснил Сикорский.

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Глава МИД Польши также прокомментировал отсутствие его страны на встрече "четырех" в Берлине. Он подчеркнул, что у Польши нет ядерного оружия и она не входит в G7 или G20, из-за чего ее присутствие на всех подобных встречах не является обязательным.

Помимо этого, Сикорский высказал мнение об отмене соглашения о функционировании генерального консульства РФ в Познани. Он считает, что если Россия продолжить проводить различные диверсии, то Польша можеть выслать российского дипломата.

"Если бы мы выслали посла, они, конечно, сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсии продолжатся, этого нельзя исключать", - подчеркнул Сикорский.

Украинские беженцы за границей - другие новости

Ранее УНИАН писал, что Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Западной Европы лишить социальных выплат украинских мужчин-беженцев. Он считает, что политика многих стран Евросоюза вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.

Кроме того, федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ввести новый правовой статус для украинских беженцев. Согласно его идее, жителей Украины в ФРГ могут лишить некоторых гражданских прав.

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