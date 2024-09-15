В Польше заявили, что это подрывает экономику и обороноспособность Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что странам Западной Европы стоит пересмотреть подходы к помощи украинцам. В частности, он предлагает стимулировать мужчин призывного возраста к возвращению в Украину.

На ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Сикорский сказал, что текущая политика многих столиц Евросоюза вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины. Так, страны ЕС предлагают экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста.

В качестве примера польский министр привел Германию, где украинцы получают значительную помощь.

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"Выплаты более 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье может идти о более 1000 евро в месяц на человека, и это распространяется также на мужчин",- отмечает Сикорский.

Он не исключает, что значительные суммы украинцы получают и во Франции и Нидерландах.

"Есть простой метод помочь Украине - прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва - это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Варшава подобную социальную поддержку не предоставляет. Эта позиция получила одобрение украинской стороны. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что поддерживает идею Сикорского.

Возвращение украинцев из-за границы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что с началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллионов рабочих мест - это фактически 30% экономики.

"Никто не имел такой вызов: как вернуть 7,5 миллиона человек... У нас 10,8 миллиона пенсионеров. И если мы не вернем 7,5 и не выведем из тени всех налогоплательщиков - у нас серьезный вызов: как кормить наших пенсионеров", - сказал президент Владимир Зеленский.

По словам президента, Украине нужно без принуждения вернуть взрослое население, детей, студентов.

Газета la Repubblica назвала Украину нацией беглецов. Там утверждается, что пока гражданские пытаются выехать за границу в поисках элементарной безопасности и комфорта, солдаты бегут с фронта и становятся дезертирами, стремясь спасти собственную жизнь.

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