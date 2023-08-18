Там пообещали позже расширить соответствующую услугу и на другие страны.

Отныне украинцы, которые раньше получали пенсии и социальные выплаты в "Укрпочте", смогут забирать средства заграницей.

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, сейчас проект охватывает тех пенсионеров, что находятся в Польше, но впоследствии услуга расширится и на другие страны.

Пошаговая инструкция для получения средств за рубежом:

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1. Подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи. Для этого есть два возможных варианта:

онлайн, указать в форме все необходимые данные;

заполнить документ в бумажном виде, предварительно загрузив его по ссылке, вложить его в конверт с примечанием "пенсия переводом" и отправить по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

2. Забрать международный почтовый перевод по адресу временного пребывания за пределами Украины, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В "Укрпочте" также пояснили, что международный почтовый перевод будет доставлен получателю в следующем месяце от месяца, когда было отправлено заявление. Выплата осуществляется в национальной валюте страны пребывания (в данном случае, в польских злотых).

Количество пенсионеров в Украине - прогноз на 2023 год

Эксперты из Киевской школы экономики подсчитали, что из-за военной агрессии РФ против Украины и эмиграции в 2030 году население Украины сократится с 37 до 32 миллионов. Таким образом экономическая нагрузка на каждого работника возрастет с 15,7 тысячи грн в 2021 году до 28,7 тысячи грн в 2030 году.

Еще в 2021 году в Украине насчитывалось 10,9 млн пенсионеров, однако прогнозируется, что к 2032 году количество пенсионеров достигнет 12,2 млн из-за старения населения.

В августе стало известно, что количество пенсионеров в Украине за второй квартал этого года сократилось на 140 тысяч, что является самым большим показателем с начала полномасштабной войны.

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