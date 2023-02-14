Кишинев опасаются, что под видом болельщиков в Кишинев ехали наемники.

Диверсанты, задействованные в попытке государственного переворота в Молдове, должны были попасть в страну под видом сербских футбольных болельщиков. Об этом заявил депутат от правящей партии Молдовы "Действие и солидарность" Андриан Кептонар в эфире местного телевидения.

На этой неделе в Кишиневе запланирован матч между футбольными командами Сербии и Молдовы.

"Сначала планировали, что в нашу страну прибудут болельщики сербской команды. Благодаря усилиям Службы информации и безопасности еще задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах – потому что так планировали завезти диверсантов", – сказал депутат.

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В пресс-службе сербского футбольного клуба "Партизан" подтвердили запрет для въезда болельщиков в Молдову. Там отметили, что тех футбольных фанатов, кто уже прибыл в страну, депортировали обратно.

Ситуация вокруг Молдовы

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ранее передал властям Молдовы российские планы по организации переворота в стране, перехваченные украинской разведкой. В Кишиневе эти слова подтвердили.

Буквально на следующий день правительство Молдовы ушло в отставку.

Позднее президент Молдовы Майя Санду раскрыла планы России по перевороту в стране. Москва намеревается использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран.

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