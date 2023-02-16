Фесенко не исключает потенциальной опасности создания нового фронта вследствие дестабилизации ситуации в Молдове.

Политолог Владимир Фесенко считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы спровоцировать новый конфликт по соседству с Украиной и рассредоточить помощь западных партнеров. Он отметил, что Москва не стесняется активно использовать элементы гибридной войны.

"Почему Молдова выбрана? Ну, потому что они бы хотели, и думаю, такие планы есть, тоже провести гибридные спецоперации против стран Балтии. Но сейчас страны Балтии закрыли границу с Россией. Это был, на мой взгляд, абсолютно обоснованный шаг как раз в связи с рисками гибридных методов России. Кроме того, там усилены сейчас военные подразделения НАТО. Ну и, думаю, Запад уже послал сигналы: любая попытка организации каких-то диверсий военных действий против стран Балтии будет рассматриваться как нападение на блок НАТО", – объяснил Фесенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Политолог напомнил, что Молдова не является членом НАТО. Кроме того, там существуют достаточно мощные пророссийские силы, риски несет и Приднестровье. Из-за этого Молдова является очень удобным объектом для дестабилизации ситуации в тылу Украины.

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"Знаете, извините за такую аналогию, но создать геморрой для нас, чтобы часть сил Украины отзывалась не только на военные действия на Донбассе, на юге Украины, на прикрытие северного фланга на границе с Белоруссией, а чтобы еще вынуждены были отвлекаться на ситуацию с Молдовой. Это еще зона напряжения у границ Европейского Союза и НАТО, возле Румынии. Поэтому я думаю, что это для того, чтобы рассредоточить внимание и Европейского союза, НАТО, Украины, отвлечь часть сил на то, чтобы каким-то образом урегулировать ситуацию в Молдове. Но это стиль Кремля – разжигать пожар там, где это можно", – продолжил эксперт.

В то же время Фесенко не исключает потенциальной опасности создания нового фронта вследствие дестабилизации ситуации в Молдове. И это "для нас очень опасно".

"И очень показательно, что именно наша военная разведка получила эти планы, предупредила о них руководство Молдовы, для того, чтобы оно могло отреагировать профилактически. И я думаю, что сейчас и с нашей помощью, и с помощью европейских коллег, с помощью Румынии, я думаю, что власти Молдовы прилагает усилий для того, чтобы нейтрализовать риски таких действий со стороны России", – резюмировал политолог.

Ситуация в Молдове

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила план Кремля по захвату власти в Молдове. Эта информация немедленно была передана президенту Молдовы Майе Санду.

Позже Санду официально подтвердила такие намерения РФ. Она отметила, что для организации переворота в Молдове Москва может использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран.

14 февраля в Молдове на несколько часов перекрыли воздушное пространство. В Управлении гражданской авиации Молдовы (ААС) заявили, что государство закрыло свое авиапространство из-за неизвестного летательного аппарата, который зафиксировали в небе страны.

Власти Молдовы не могут определить тип объекта, из-за которого пришлось закрыть воздушное пространство страны. Вероятно, это мог быть российский дрон или аппарат для сбора данных.

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