Келлог заявил, что ликвидация российского генерала Игоря Кириллова не станет препятствием для начала мирных переговоров Киева с Москвой.

Будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог утверждает, что Росиия и Украина готовы провести диалог о завершении войны, а Дональд Трамп способен стать посредником. Об этом он заявил в эфире Fox Business.

По его словам, новоизбранный президент может завершить войну до конца 2025 года, так как с возвращением республиканца в Белый дом для этого наступит "прекрасное время".

Келлог сообщил о том, что в январе посетит Киев с визитом, детали поездки будут объявлены позже.

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Также он отметил, что ликвидация российского генерала Игоря Кириллова не станет препятствием для начала мирных переговоров Киева с Москвой. При этом Келлог подчеркнул, что, по его мнению, убийство военного преступника "не было разумным шагом" со стороны Киева.

"Я не думаю, что это действительно неудача, но я бы сказал, что есть правила ведения войны и есть определенные вещи, которые вы просто не делаете. Например, вы не убиваете раненых солдат на поле боя. Вы не должны убивать некомбатантов. Когда вы убиваете важных генералов в их родном городе, вы как бы расширяете правила, и я не думаю, что это действительно умно", - сказал Келлог.

Война в Украине - визит Келлога

Специальный представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце и будет не против встреч в Москве, если его пригласят, пишет Bloomberg.

По информации лица, знакомого с ситуацией, он также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. Источник издания добавил, что пока такие планы не были окончательно сформированы.

В Кремле не располагают деталями о планируемых поездках специального представителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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