Также Песков обвинил Украину в убийстве генерала Кириллова.

В Кремле не располагают деталями о планируемых поездках специального представителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РосСМИ.

По его словам, у Москвы не было контактов с командой Трампа насчет поездок спецпосланника. Он заверил, что не в курсе того, собирается ли Келлог посетить столицу РФ.

Также Песков сказал, что российский диктатор Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии и проводит совещания с руководством администрации президента.

Видео дня

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ говорил о том, что заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, очевидны для Кремля. Он обвинил в этом Украину и заявил, что "киевский режим не гнушается террористическими методами". Песков подчеркнул, что следствие по этому делу якобы проходит эффективно.

Кит Келлог - последние новости

Ранее в Reuters сообщили, что в начале января новый спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог собирается посетить Киев и ряд других европейских столиц. По данным собеседников агентства, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.

Кроме того, Келлог заявлял о том, что Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине, и с его помощью война может завершиться уже в ближайшие несколько месяцев. Он также не исключил варианта, при котором президент США может пригласить лидеров Украины и России в Вашингтон для переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: