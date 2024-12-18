В Bloomberg считают, что такой визит станет необычным шагом на фоне санкций против России.

Специальный представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце и будет не против встреч в Москве, если его пригласят, пишет Bloomberg.

По информации лица, знакомого с ситуацией, Келлог также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. Источник издания добавил, что пока такие планы не были окончательно сформированы.

"Потенциальная готовность Келлога посетить Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы неординарным шагом для американского чиновника на фоне ряда санкций против России, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года", - считают в Bloomberg.

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Собеседница подчеркнула, что поездка будет сосредотачиваться на сборе информации, а не на реализации какой-то конкретной политической цели.

В то же время в команде Дональда Трампа пока не ответили на запрос Bloomberg относительно такой запланированной поездки.

Визит Кита Келлога в Украину - что известно

Однако ранее Reuters сообщил, что Кит Кэллог планирует посетить Киев и другие европейские столицы. Также издание писало, что 80-летний генерал-лейтенант в отставке не собирался посещать Москву во время своего турне.

Во время визита в Киев, по информации журналистов, он проведет переговоры с украинскими властями. В издании отметили, что такая поездка "иллюстрирует срочность, которую избранный президент придал прекращению войны в Украине".

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