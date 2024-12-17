По данным собеседников агентства, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.

Новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января посетит Киев и ряд других европейских столиц в рамках усилий по прекращению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с планами поездки.

По их данным, 80-летний генерал-лейтенант в отставке, назначение которого на пост помощника президента и специального представителя по Украине и России Трамп анонсировал в конце ноября, не планирует посещать Москву во время своего турне.

Ожидается, что он проведет переговоры с украинским руководством в Киеве, кроме того, его команда сейчас работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже.

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По данным собеседников агентства, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.

Отмечатся, что запланированная поездка иллюстрирует срочность, которую избранный президент придал прекращению войны в Украине.

Война в Украине - позиция Келлога

В июне 2024 года стало известно, что два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлог и Фред Фляйц представили план прекращения войны в Украине, который предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, только если вступит в мирные переговоры.

Позже Келлог предложил достаточно детальные предложения по прекращению войны в Украине. В отчете, который Келлог написал в соавторстве с Американским институтом политики, он назвал войну "трагедией, которой можно избежать", частично вызванной "некомпетентностью" президента Байдена как мирового лидера. Он отметил, что "избежание риска администрацией Байдена в вооружении Украины в сочетании с провалом дипломатии с Россией продолжили войну в Украине, которая сейчас оказалась в войне на истощение с Россией".

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