Он напомнил, что несколько недель назад многие западные СМИ и политики анонсировали, что такое решение уже принято и должно быть просто озвучено.

Несколько недель назад в СМИ было немало информации о том, что Украина скоро получит разрешение на удары по России западным дальнобойным вооружением, потому что решение уже принято и осталось только его озвучить. Однако такое разрешение до сих пор не предоставлено.

"Я из своих источников, от друзей-конгрессменов также слышал о том, что решение принято – оно уже на столе и оно должно быть озвучено. Даже общаясь с американскими журналистами, они говорили, что от их источников из Белого дома также есть информация, что решение принято. Но что-то произошло, и здесь интереснее – что именно", – пояснил в эфире телемарафона народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Здесь вопрос не в угрозах со стороны РФ, говорит чиновник. Он подчеркнул, что "мы это все видели и слышали", и так же наши партнеры.

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"Честно говоря, вероятность применения ядерного оружия они сами признают как очень маловероятную", – добавил он.

Чернев высказал предположение, что анонсирование решения о разрешении на удары по РФ могло быть в определенной степени инструментом влияния западных партнеров на РФ – в том числе, публичного – чтобы страна-агрессор пошла на уступки.

"Возможно, она пошла на уступки в чем-то, чего мы пока не знаем. Здесь геополитика. Может быть от интересов Соединенных Штатов в Сирии до каких-то вопросов, касающихся Украины. Возможно, как-то уменьшила РФ свои аппетиты в отношении Украины и сказала, что они куда-то дальше не пойдут, или что-то не сделают. Здесь можно только гадать", – отметил он.

Депутат добавил, что произошла довольно странная смена риторики. За несколько дней до того, как представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби вышел и сказал, что их позиция относительно предоставления разрешения не изменилась, "во многих СМИ и многие политики говорили о том, что решение уже принято и скоро будет проанонсировано".

"Надеюсь, что нам не придется ждать какого-то коллапса на фронте для того, чтобы получить все же решение и разрешение бить по территории РФ дальнобойным вооружением. Потому что это может помочь нам разбить их логистические пути и склады, как минимум те, которые находятся у границы на расстоянии до 300-400 километров", – резюмировал Чернев.

Разрешение на удары по России

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что о полученном разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь России первыми узнают россияне, а уже потом будет сделано официальное объявление. Он подчеркнул, что окончательного решения пока нет.

По словам Никифорова, президент Владимир Зеленский во время визита в США провел все необходимые переговоры со всеми партнерами, от которых зависит данное решение. Он отметил, что Украина продолжает давить на партнеров относительно предоставления разрешения, и надеется, "что партнеры поддадутся".

Ранее издание The New York Times писало, что по оценке американской разведки, если США и их партнеры позволят Украине наносить дальнобойные удары по РФ, то Кремль может применить "более мощные ответные меры". В частности, Россия может увеличить количество диверсий на объектах в Европе и проводить потенциально смертоносные атаки на американские и европейские военные базы.

В материале издания отмечается, что американские разведчики преуменьшают влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход войны.

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