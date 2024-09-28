Акцентируется, что президент Украины во время своего визита в США провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит это решение.

О полученном ВСУ разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь России первыми узнают россияне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона:

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет".

По словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США провел переговоры со всеми партнерами, от которых зависит это решение.

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"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - добавил он.

Удары вглубь России западным оружием - актуальное

Напомним, Хельсинкская комиссия США в своем новом отчете настаивает на том, чтобы Штаты отказались от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и назвали Москву "постоянной" угрозой глобальной безопасности.

Приоритетным направлением стратегии данного отчета при этом является обеспечение победы Украины в ее оборонительной войне против России. В комиссии призывают к "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву и к разрешению Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России с помощью предоставленного США оружия,

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