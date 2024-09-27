В частности американские разведчики преуменьшают влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход войны.

Если США и их партнеры позволят Украине наносить дальнобойные удары по РФ, то Кремль может применить "более мощные ответные меры". Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на оценку американской разведки.

В частности американские разведывательные службы считают, что РФ, вероятно, может ответить большей силой против США и их союзников, возможно, смертоносными атаками.

Также разведчики преуменьшают влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход войны, ведь украинские военные сейчас имеют ограниченное количество оружия, поэтому непонятно, сколько еще смогут западные союзники поддерживать страну в войне.

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В то же время американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, рассказали для NYT, что пока непонятно, какое именно решение примет президент США Джо Байден по этому вопросу.

Кроме того, американские разведчики описали возможные действия РФ в случае разрешения ударов для Украины на большие расстояния ракетами американского и европейского производства по ее территории. В частности Россия может увеличить количество поджогов и диверсий на объектах в Европе и проводить потенциально смертоносные атаки на американские и европейские военные базы.

В свою очередь в разведке считают, даже если будет принято такое разрешение, то россияне после первых ударов, скорее всего, переместят склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другие важные объекты за пределы досягаемости ракет.

Дальнобойные удары по территории РФ - позиция союзников

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смягчение правил применения оружия украинской армией является несовместимым с его позицией. По его словам, Берлин не будет отменять ограничения на дальнобойные удары.

"Это не совместимо с моей личной позицией (...) Мы этого не сделаем. И у нас есть на это веские причины", - сказал Шольц.

В то же время западные эксперты считают, что дальнобойные удары ВСУ помешали бы России беспрепятственно перебрасывать свои войска на поле боя. По их словам, решимость союзников притупила бы российскую риторику и "продемонстрировала бы твердую международную поддержку" Украины.

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