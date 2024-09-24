Журналисты узнали несколько возможных причин тому, почему США до сих пор не разрешили Украине бить вглубь России западными ракетами.

Постоянный отказ США в разрешении ударов вглубь России западными ракетами усугубил растущий разлад между союзниками. В США обеспокоены возможными последствиями атак по военным целям на территории РФ со стороны Москвы, пишет The Washington Post.

Как сообщает СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский озвучит свой запрос на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В Украине ожидали разрешения Байдена на использование ракет для ударов по РФ еще до этого момента, по словам двух чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Обсуждения в Вашингтоне продолжаются, разделив при этом администрацию Байдена и Конгресс, и вызвав недоумение среди партнеров США в Европе, некоторые из которых публично заявили о поддержке дальних ударов по России, пишут журналисты.

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Важным аспектом "плана победы" Зеленского, по информации издания, является возможность наносить удары по российской территории, в частности, по аэродромах. Кроме того, сообщается, что Украина давно зависит от получения координат от американских военных в Европе, для ударов точным западным оружием. Без этих данных ракета может не поразить цель, и США иногда отказываются предоставлять координаты для некоторых целей, выбранных Киевом, говорится в материале.

"Оружие часто используется против тех целей, которые, с нашей точки зрения, менее важны", — заявил один из чиновников.

Журналисты обратили внимание на утверждение американских официальных лиц, что у Украины настолько ограниченные запасы ATACMS и подобных боеприпасов, что разрешение на удары по территории России окажет лишь ограниченное влияние на поле боя и приведет к исчерпанию запасов ракет за считаные недели или даже дни. Эксперты из Белого дома и Пентагона подчеркивают, что украинские лидеры не предоставили убедительные аргументы для снятия этого запрета. К тому же, по их мнению, риск эскалации слишком велик.

Удары вглубь России

Ранее УНИАН сообщал, что запрет Запада на удары вглубь России делает F-16 менее эффективными. Эксперты заявляют, что это ставит Украину в сложное положение, так как эти истребители можно было бы использовать для уничтожения "источников российских атак", а не сбивать ракеты по отдельности.

Кроме того, давление на Байдена продолжает расти из-за неопределенности в разрешении Киеву бить западным оружием вглубь РФ. Сообщается, что ряд европейских лидеров настаивают на том, чтобы запрет был снят, но Байден еще не изучил "план победы".

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