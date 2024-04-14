Пока непонятно, решат ли Тегеран или Иерусалим эскалировать конфликт.

Тегеран не хочет масштабной войны. Но далеко не ясно, решат ли Иран или Израиль эскалировать конфликт, который стал более прямым и вышел из тени. Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что Иран прямо отомстил Израилю за убийства своих старших генералов в сирийском Дамаске, применив более 300 беспилотников и ракет, чтобы восстановить доверие и сдерживание.

"Теперь, когда Иран напал на Израиль, как он обещал сделать, он захочет избежать более широкой войны, говорят официальные лица и аналитики, отмечая, что иранцы нацеливались только на военные объекты, очевидно пытаясь избежать жертв среди гражданского населения, и заблаговременно рекламировали свою атаку", - пишут авторы.

Директор Иранской международной кризисной группы Али Ваез отметил, что правительство Ирана, похоже, пришло к выводу, что удар по Дамаску был стратегической переломной точкой, "где неудача в ответ принесет больше минусов, чем преимуществ".

"Но при этом теневая война, которую он ведет с Израилем годами, теперь грозит превратиться в очень реальный и очень губительный конфликт, который может затянуть Соединенные Штаты", - сказал Ваэз.

В свою очередь директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Chatham House Санам Вакил считает, что иранцы сейчас "разыграли свою карту".

"Они предпочли назвать действия Израиля блефом. И они почувствовали, что должны это сделать, потому что они воспринимают последние шесть месяцев как настойчивую попытку вернуть их на задворки во всем регионе", - подчеркнул эксперт.

Удары Ирана по Израилю - последние новости

Польша призывает усилить противоракетную оборону Украины после ударов Ирана по Израилю. По словам министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, самый простой способ - разблокировать США пакет помощи Украине и Израилю.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. Пострадали 12 человек, среди них семилетний ребенок.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари отметил, что почти 99% воздушных целей были перехвачены.

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