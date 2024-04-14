Он призвал развивать усилия по установлению мира между странами.

Папа Римский Франциск призвал Иран и Израиль к миру и избежанию насильственного противостояния.

Как пишет Sky News, во время речи на площади Святого Петра в Ватикане Франциск призвал Иран и Израиль избегать любых действий, которые могли бы подпитать "спираль насилия", которая рискует втянуть Ближний Восток в конфликт.

"Хватит войны, достаточно атак, достаточно насилия. Да - диалогу, да - миру", - сказал он паломникам.

Нападение Ирана на Израиль

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. По словам израильского контр-адмирала Даниэля Хагари, почти 99% воздушных целей были перехвачены. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 7-летняя девочка.

Также вечером 12 апреля Израиль атаковали десятки ракет из Ливана. Около 40 выпущенных ракет добрались до израильской территории, однако часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности. Тогда о пострадавших не сообщалось.

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