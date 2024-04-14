По словам Радослава Сикорского, самый простой способ - разблокировать США пакет помощи Украине и Израилю.

Польша приветствует отражение Израилем "большой иранской воздушной атаки с разных направлений". Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В этом контексте он подчеркнул важность принятия помощи со стороны США для Украины и Израиля.

"Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину. Самый простой способ - разблокировать США пакет помощи Украине и Израилю", - отметил дипломат.

Отмечается, что Польша решительно осуждает нападения Ирана на Израиль и призывает Тегеран и его союзников проявить сдержанность и немедленно прекратить боевые действия.

"Приоритетом является обеспечение стабильности и мира в регионе", - говорится в сообщении.

Удары Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. Пострадали 12 человек, среди них семилетний ребенок.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что почти 99% воздушных целей были перехвачены. По его словам, военно-воздушная база Неватим в пустыне Негев на юге Израиля получила незначительные повреждения, но продолжает функционировать.

Также УНИАН сообщал, что страны Европы решительно осудили атаку Ирана на Израиль. Солидарность со страной выразили Франция, Германия, Латвия, Молдова, Испания, Норвегия, Литва, Эстония и Украина.

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