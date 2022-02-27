При этом, Турция не может блокировать доступ всех российских военных кораблей к Черному морю из-за положения пакта, освобождающего тех, кто возвращается на свою зарегистрированную базу.

Турция изменила свою риторику, назвав нападение России на Украину в воскресенье "войной", и пообещала выполнять части международного пакта Монтре, которые ограничивают транзит российских военных кораблей из Средиземного в Черное море.

Как пишет Reuters, Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать вход российских кораблей в Черное море, из которого Москва начала вторжение на южное побережье Украины. По меньшей мере шесть российских военных кораблей и подводная лодка в этом месяце прошли через проливы Турции.

"Это уже не просто пара авиаударов, ситуация в Украине - официально война... Мы будем выполнять Конвенцию Монтре", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Отмечается, что Анкара в последние дни называла атаку России неприемлемой, но до воскресенья не описывала ситуацию в Украине как войну.

Изменение риторики позволяет Турции ввести в действие статьи Конвенции Монтре 1936 года, которая позволяет ей ограничивать морской транзит через проливы Дарданеллы и Босфор во время войны или в случае угрозы.

Но Чавушоглу повторил, что Турция не может блокировать доступ всех российских военных кораблей к Черному морю из-за положения пакта, освобождающего тех, кто возвращается на свою зарегистрированную базу.

"Не должно быть никаких злоупотреблений этим увольнением. Суда, которые заявляют о возвращении на свои базы и прохождении через проливы, не должны участвовать в войне", - сказал Чавушоглу.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция закрыла проход российских военных кораблей к Черному морю.

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