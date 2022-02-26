Об этом президент сообщил в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция закрыла проход российских военных кораблей к Черному морю.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Спасибо нашему другу, господину президенту Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что украинский народ никогда этого не забудет.

Напомним, ранее ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря якобы для контртеррористической операции.