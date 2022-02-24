Эрдоган прокомментировал военное вторжение РФ в Украину \ фото REUTERS
Турция отвергает и считает недопустимой военную операцию России против Украины.
Об этом заявил президент Турции Реджет Пайип Эрдоган, передает Анадолу.
"Военное вторжение России в Украину противоречит нормам международного права и наносит серьезный удар по миру и стабильности в регионе", - сказал турецкий президент.
Он добавил, что Турция готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, братского кримскотатарского народа и всех кто живет в Украине.