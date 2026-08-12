Трамп объяснил, зачем тайно сменил самолет после саммита НАТО в Турции

Президент США руководствовался указаниями Секретной службы США и военных.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что в июле в Турции тайно сменил самолет по указанию Секретной службы США. В то же время он заявил, что другой самолет, на котором он в конечном итоге возвращался с саммита НАТО, был еще более уязвим к угрозам, чем президентский "Борт №1" (Air Force One), пишет Reuters.

Ранее СМИ сообщали, что американского президента после завершения саммита НАТО в Анкаре пересадили с самолета Air Force One на военный самолет из-за угрозы покушения на его жизнь со стороны Ирана. Для введения в заблуждение при пересадке был задействован фургон с питанием.

В то же время некоторые комментаторы считают, что эта операция подвергала опасности помощников Трампа и журналистов, которые путешествовали с ним на борту самолета, в котором, как считалось, находился президент.

Видео дня

"Я считаю, что на самом деле самолет, на котором я летел, подвергался большему риску", – подчеркнул Трамп.

По его мнению, именно этот второй самолет подвергался "большему риску", поскольку "скорее всего, они бы преследовали именно его".

По словам Трампа, он руководствовался указаниями Секретной службы США, которая отвечает за защиту президента, а также военных.

"Я думаю, что угроза существовала. Я, честно говоря, не задавал много вопросов по этому поводу. Я получаю много угроз", – заявил Трамп.

Тайная эвакуация Трампа

Как сообщало издание The Washington Post, Трамп покинул Турцию после саммита НАТО в июле в ходе тщательно спланированной секретной операции, а не в соответствии с протоколом, чтобы избежать угрозы покушения.

В Анкаре Трамп поднялся на борт старого самолета Air Force One перед телекамерами. Однако через несколько минут его тайно пересадили на более маленький самолет – C-32A ВВС США. Для этого был использован грузовик кейтеринговой службы аэропорта, который применяется для доставки еды и припасов перед полетом.

Её с помощью гидравлики подняли на борт самолёта и установили у дверей на стороне, противоположной входу в Air Force One.

Вас также могут заинтересовать новости: