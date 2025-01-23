Президент заявил, что президенту РФ Владмиру Путину понравилась идея уменьшения арсенала ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая в завершении войны РФ против Украины.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом кстати во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить конец этому", - сказал президент США на форуме в Давосе.

Он также заявил, что президенту РФ Владмиру Путину понравилась идея уменьшения арсенала ядерного оружия.

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В заключительном вопросе Трампа спросили, будет ли достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной к тому времени, когда в следующем году вновь пройдет Всемирный экономический форум.

Он заявил, что Украина готова заключить сделку и что "вам придется спросить Россию", удастся ли достичь мирного соглашения в этом году.

По словам Трампа, он "очень хотел бы встретиться с Путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине". Президент добавил:

"Мне очень хотелось бы поскорее встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. И это не с точки зрения экономики или чего-то еще. А с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся".

Война в Украине - последние заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЭК и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

По его словам, его усилия по урегулированию войны России против Украины "находятся в процессе".

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