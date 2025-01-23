Вражеские колонны много раз прорывали оборону Украины под Лисичанском, но их уничтожали, отметил генерал.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Радио Байрактар" рассказал о самом тяжелом для него дне с начала полномасштабной войны.

"Когда были бои за Лисичанск. Когда противник атаковал целыми батальонами на бронетехнике. Тогда я был со своим штабом переброшен на "Хортицу"... Через несколько дней началось широкомасштабное наступление. Противник наступал на Лисичанск. Цель была - захват. В районе и самого Лисичанска, и НПЗ были очень напряженные бои. Много раз эти колонны прорывались сквозь нашу оборону и потом искали где развернуться. Мы вели огонь, уничтожали технику, пехоту. Там были такие тяжелые моменты", - рассказал Сырский.

Он добавил, что тогда для стабилизации ситуации была переброшена дополнительная бригада, которая остановила врага на этом направлении.

Видео дня

"Ты понимаешь, что именно тот командир и та бригада может удерживать ситуацию. Я могу сказать о 54 бригаде, которая была на совершенно другом направлении, оборонялась. Мы ее перебросили, она стала напротив НПЗ тогда и фактически стабилизировала линию фронта. Она отразила все атаки противника, нанесла существенные потери, после этого ситуация стабилизировалась", - добавил Сырский.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне журналисты The Times раскрыли некоторые тезисы мирного плана Трампа относительно войны в Украине. В то же время журналисты добавляют, что новоизбранный президент начал осознавать, что закончить войну в Украине - "не самая простая задача".

Между тем в The Telegraph со ссылкой на спецпредставителя президента США Ричарда Гренелла сообщили, что Европа не может говорить о привлечении Украины в НАТО, пока не начнет тратить больше на собственную оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: