Россия соврала, когда обвинила Украину в обстреле Еленовской колонии из американских реактивных установок HIMARS в июле прошлого года и гибели около 50 украинских военнопленных. Об этом заявил глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Он отметил, что Россия не предоставила гарантий безопасного доступа представителей ООН к месту взрыва. Однако Управление смогло провести детальные беседы с выжившими после инцидента в Еленовке и провести подробный анализ имеющейся дополнительной информации.
"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS", – говорится в заявлении.
В ООН отмечают, что они по-прежнему не могут установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел.
Взрыв в лагере для пленных в Еленовке – что известно
29 июля прошлого года российские оккупанты заявили, что в Еленовской колонии на оккупированной территории Донецкой области произошел взрыв. Также было заявлено о гибели более 40 украинских пленных, которые там находились, однако проверить данные россиян о количестве жертв невозможно.
Оккупанты заявили, что причиной взрыва был якобы удар ракетой из американской РСЗО HIMARS. Вплоть до появления у ВСУ ракет Storm Shadow россияне почти любой взрыв на подконтрольной им территории объясняли именно "ударом Хаймарса".
Однако украинские пленные, находившиеся в Еленовке и впоследствие освобожденные по обмену, рассказали другую версию. По их словам, россияне заложили фугасы внутри здания и рядом с ним, а потом сымитировали удар артиллерии.