Ранее россияне утверждали, что ВСУ специально нанесли удар по лагерю военнопленных.

Россия соврала, когда обвинила Украину в обстреле Еленовской колонии из американских реактивных установок HIMARS в июле прошлого года и гибели около 50 украинских военнопленных. Об этом заявил глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он отметил, что Россия не предоставила гарантий безопасного доступа представителей ООН к месту взрыва. Однако Управление смогло провести детальные беседы с выжившими после инцидента в Еленовке и провести подробный анализ имеющейся дополнительной информации.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS", – говорится в заявлении.

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В ООН отмечают, что они по-прежнему не могут установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел.

Взрыв в лагере для пленных в Еленовке – что известно

29 июля прошлого года российские оккупанты заявили, что в Еленовской колонии на оккупированной территории Донецкой области произошел взрыв. Также было заявлено о гибели более 40 украинских пленных, которые там находились, однако проверить данные россиян о количестве жертв невозможно.

Оккупанты заявили, что причиной взрыва был якобы удар ракетой из американской РСЗО HIMARS. Вплоть до появления у ВСУ ракет Storm Shadow россияне почти любой взрыв на подконтрольной им территории объясняли именно "ударом Хаймарса".

Однако украинские пленные, находившиеся в Еленовке и впоследствие освобожденные по обмену, рассказали другую версию. По их словам, россияне заложили фугасы внутри здания и рядом с ним, а потом сымитировали удар артиллерии.

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