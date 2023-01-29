Уполномоченный по правам человека уверяет, что Украина будет расследовать убийство украинских военных в Еленовке.

Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества на убийство россиянами военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он напомнил, что сегодня ровно полгода, как россияне совершили теракт в Еленовке, в результате чего погибли украинские военнопленные.

"Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества - нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии", - отметил Лубинец.

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Он подчеркнул, что не отреагировал должным образом Международный Комитет Красного Креста. Также, по словам Лубинца, непонятной остается позиция ООН.

"Ведь сначала генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не было приложено усилий для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что 5 месяцев - это большой срок для того, чтобы "замести" следы преступления.

"Украина будет расследовать убийство наших военных в Еленовке. Уверен, что это будет еще один отдельный факт для специального трибунала! И каждый преступник получит свое справедливое наказание", - подчеркнул Лубинец.

Теракт в Еленовке - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого было разрушено здание, где содержались выведены с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о запуске миссии по установлению фактов об убийстве украинских военнопленных в Еленовке.

А уже 5 января 2023 года стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию факта убийства украинских военнопленных в Еленовке. По его словам, причиной расформирования миссии является отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа. Россияне просто не допустили комиссию ООН в колонию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это является очередной демонстрацией посредническо-нейтральной позиции ООН.

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