Анатолий Егоров отметил, что россияне всячески пытались обвинить Украину.

Российские оккупанты казнили украинских бойцов в Еленовке, организовав теракт. Они взорвали в бараках, где содержали защитников Украины, фугасы.

"Был фугас заложен в бараке. Два из них были. Один в бараке, другой под ним. Они хотели имитировать первый пристрелочный. Потом второй. Это казнь была! Они хотели показать, что мы ударили по своим. Это был барак в промзоне. Они вывели офицеров, солдат, там были артиллеристы, минометчики, танкисты. Тех, против кого они шили уголовные дела, они не вывели. Часть территории очистили от станков поставили кровати очень тесно", – рассказал боец штурмовой бригады "Азов" Анатолий Егоров с позывным "Коммунист" в интервью ТСН.

По его словам, россияне сначала взорвали первый фугас, а второй спустя несколько минут и под взрывы начали бить российские "Грады", чтобы имитировать атаку со стороны Украины.

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"Начали потом кричать, что это HIMARS. Но если бы туда прилетел HIMARS, то там вообще ничего бы не осталось", - указал украинский защитник.

Сам же Егоров находился в бараке в 150 метрах от места теракта. Он указал, что россияне запретили оказывать медицинскую помощь раненым, из-за чего многие военнопленные погибли от потери крови.

"Их погрузили в "Камазы", как скот. Раненых ребят без первой медицинской помощи и повезли в какой-то госпиталь, как скот, и там тоже наши ребята погибли", - подытожил боец "Азова".

Теракт в Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля 2022 года прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области. В результа трагедии уничтожено здание, где находились бойцы из "Азовстали". Тогда погибли более 50 украинских военнопленных.

Россия сразу же обвинила Украину в обстреле колонии. В то же время украинская сторона назвалу убийство наших военных в Еленовке российским террактом.

Москва скрывает данные о погибших и раненых, а также не допускала независимую комиссию на место взрыва. 5 января 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по Еленовке.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества на убийство россиянами военнопленных в Еленовке.

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