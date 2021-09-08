Ашраф Гани заявил, что он "должен объяснения афганскому народу".

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани объяснил свой побег из Кабула после того, как террористы "Талибана" захватили столицу страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Гани заявил, что он "должен объяснения афганскому народу".

Он отметил, что "не собирался бросать людей", однако "после того, как талибы неожиданно вошли в город", охрана его дворца порекомендовала покинуть здание.

Гани объяснил это тем, что если бы он все-таки остался в Кабуле, это "грозило бы началом тех самых ужасных уличных боев, которые город испытал во время Гражданской войны 1990-х годов".

Напомним, что после бегства из Афганистана Гани получил политическое убежище в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.

Между 1996 и 2001 годами талибы практиковали версию шариата, которая включала забивание женщин камнями за супружескую измену, ампутацию конечностей за кражу и запрет девушкам посещать школу после 12 лет. В этот же раз талибы пообещали, что права женщин будут соблюдать, в том числе они смогут остаться в правительстве.

Вопреки увещеваниям об обеспечении прав женщин, боевики "Талибана" посреди улицы застрелили женщину за нарушение законов ислама. А 25 августа запретили женщинам работать и обязали их оставаться дома.

1 сентября появилась информация о том, что талибы передумали и запретили женщинам занимать посты министров. Кроме того, в школах и университетах стали делить классы на женскую и мужскую половины.

7 сентября талибы убили беременную женщину-полицейскую на глазах у ее семьи.

Автор: Олег Давыгора