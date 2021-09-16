Фонд пока не может оказывать Афганистану прямую помощь,

Международное сообщество должно принять экстренные меры, чтобы предотвратить грядущий гуманитарный кризис в Афганистане.

Как сообщает Reuters, такое заявление сделал представитель МВФ Джерри Райс. По его словам, Фонд обеспокоен экономической ситуацией в стране, которая месяц назад перешла под контроль Талибана.

Как отметил Рейс, МВФ пока не может оказывать Афганистану прямую помощь, до появления в международном сообществе "ясности относительно признания правительства".

После прихода Талибана к власти МВФ и Всемирный банк приостановили свою деятельность в Афганистане. Кроме того, США заблокировали доступ к большей части иностранных резервов Афганистана. Теперь Кабул испытывает острую нехватку иностранной валюты.

Власть Талибана в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и объявили, что взяли под контроль всю страну.

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Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Талибы изначально призвали общество к порядку, чиновникам порекомендовали возвращаться на рабочие места. Однако вскоре в стране начались жестокие расправы над силовиками и гражданами, работавшими с предыдущей властью, а также над журналистами и переводчиками.

Сейчас страна испытывает острый финансовый кризис, Кабул сталкивается с нехваткой долларов на фоне заморозки афганских счетов со средствами от МВФ и Всемирного банка.

12 сентября сообщалось, что Талибан решил проводить все расчеты в торговых операциях Афганистана в национальной валюте – афгани.

Автор: Дмитрий Захаров