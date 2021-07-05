Судовладелец и администрация канала пришли к урегулированию спора из-за компенсации.

Владельцы и страховщики контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал в марте этого года, сообщили, что официальное урегулирование спора о компенсации согласовано и судну разрешено отплыть уже в среду, 7 июля.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает Reuters.

Администрация Суэцкого канала удерживала гигантский корабль и его команду несколько месяцев, добиваясь компенсации за мартовский инцидент. Договор об урегулировании спора собираются подписать в среду на официальной церемонии. Тогда же судно сможет покинуть Суэцкий канал.

По словам главы администрации канала Осама Раби, в качестве частичной компенсации канал получит буксир с силой тяги около 75 тонн, однако все подробности сделки по урегулированию не разглашаются.

Читайте также"Будто в гробу": по решению суда моряк 4 года жил в одиночестве на брошенном кораблеТакже чиновник сообщил что, несмотря на аварию Ever Given, выручка канала за первые шесть месяцев 2021 года составила 3 ​​млрд долларов, что на 8,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Авария судна Ever Given в Суэцком канале

Ever Given - контейнеровоз класса "Golden", один из крупнейших контейнеровозов в мире. Принадлежит Shoei Kisen Kaisha - дочерней компании по аренде и владению судами японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding и находится в лизинге у тайваньской судоходной компании Evergreen Marine.

23 марта 2021 года во время следования из Искандар Путери (Малайзия) в Роттердам (Нидерланды) при проходе Суэцкого канала судно село на мель, перегородив канал и создав транспортную пробку.

Происшествие вызвало многодневный коллапс мировых грузоперевозок, обходившийся мировой торговле в 400 млн долларов в час.

29 марта судно было снято с мели и отбуксировано. 30 марта у северного и южного входов в канал ожидали прохода порядка 400 судов. 3 апреля канал прошла последняя группа из 85 ожидавших судов, после чего судоходство в канале вернулось в нормальный режим.

2 апреля стало известно о том, что Египет хочет 1 млрд долларов компенсации за аварию в Суэцком канале. Затем сумма была снижена до 550 млн долларов.

Египетский суд отложил слушания по спору о компенсации до 11 июля, чтобы позволить администрации канала и судовладельцу завершить урегулирование.

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Перевод: Катерина Комолова