Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

Огромный корабль полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

Как говорится в сюжете, корабль 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

К кораблю уже подогнали несколько буксиров, однако пока сдвинуть его не удается. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала уже образовались пробки из других судов. Ежедневно там проходят до полусотни кораблей.

Корабль-призрак

В феврале 2020 года к побережью Ирландии после шторма прибило грузовое судно, которое почти год дрейфовало в океане.

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Автор: Елена Коваленко