Последний из 422 кораблей, стоявших в очереди прошел через Суэцкий канал.

Все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал.

Об этом сообщает Reuters.

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Последний из 422 кораблей, стоявших в очереди после того, как 400-метровый контейнеровоз судоходной компании Evergreen сняли с мели, прошел через торговый путь в субботу, 3 апреля.

Об этом, как пишет издание, сообщили в управлении Суэцкого канала.

Авария в Суэцком канале: что известно

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Судно 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитано на 200 тысяч тонн груза.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако позже глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидавших освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оценивались более чем в $10 млрд.

29 марта 2021 года первые корабли восстановили движение по Суэцкому каналу после того, как там сняли с мели контейнеровоз Ever Given.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

2 апреля 2021 года стало известно о том, что Египет хочет $1 миллиард компенсации за аварию в Суэцком канале.

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Автор: Елена Коваленко