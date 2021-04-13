Занятия в школе временно отменили.

В средней школе Ноксвилла штата Теннесси (США) произошла стрельба, в результате которой погиб ученик и был ранен полицейский.

Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что стрельбу открыл один школьник, который отказался покидать туалет по требованию копов. После чего открыл огонь и был застрелен. Один из правоохранителей получил ранение и был госпитализирован.

Полиция прибыла в школу по вызову о мужчине, который, "возможно, был вооружен в школе".

В местном отделении полиции этот инцидент квалифицируют не как школьную стрельбу, а стрельбу с участием офицера внутри школы, и обещают выяснить обстоятельства происшествия.

Занятия в школе временно отменили.

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Автор: Яна Ставская