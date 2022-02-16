В будущем для обозначения города можно будет использовать и слово Бангкок: его будут заключать в скобки.

Власти Таиланда объявили об изменении официального названия столицы страны с Бангкока на Крунг Тхеп Маха Накхон.

Об этом пишет Bangkok Post.

Новое официальное название вступит в силу только после одобрения специальным комитетом, отвечающим за проверку всех законопроектов.

В будущем для обозначения города можно будет использовать и название Бангкок: его будут заключать в скобки.

При этом полное имя города, данное ему при основании, звучит как Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Оно включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире географическое название, состоящее из 168 букв.

Ранее УНИАН писал, как в Индонезии собираются перенести столицу.

А украинский поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк.

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