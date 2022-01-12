Согласно плану правительства Таиланда на 2022 год, с апреля с иностранных туристов будут взимать взнос.
Об этом сообщает таиландская англоязычная газета Bangkok Post.
Читайте такжеТаиланд ограничил въезд для туристов: попасть можно будет только в одну провинциюТуристический сбор в размере 300 бат (около 250 гривен) будет включен в стоимость авиабилетов, стоимость которых из Киева в Таиланд по состоянию на 12 января стартует от 15 тысяч гривен в одну сторону. Как эту сумму будут взимать с тех, кто прибывает сушей, еще неизвестно.
Эта плата будет использована для развития туристических достопримечательностей и страхования от несчастных случаев или смерти для всех туристов.
Страна ожидает получения дохода от туризма в размере 1,3-1,8 триллиона батов (около 1-1,5 триллиона гривен) в текущем году.
Отметим, что идея ввести подобный сбор обсуждалась с 2016 года. Ожидалось, что его введут в 2021 году, но этого не случилось.