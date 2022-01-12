Плату используют для страхования всех туристов.

Об этом сообщает таиландская англоязычная газета Bangkok Post.

Читайте такжеТаиланд ограничил въезд для туристов: попасть можно будет только в одну провинциюТуристический сбор в размере 300 бат (около 250 гривен) будет включен в стоимость авиабилетов, стоимость которых из Киева в Таиланд по состоянию на 12 января стартует от 15 тысяч гривен в одну сторону. Как эту сумму будут взимать с тех, кто прибывает сушей, еще неизвестно.

Эта плата будет использована для развития туристических достопримечательностей и страхования от несчастных случаев или смерти для всех туристов.

Страна ожидает получения дохода от туризма в размере 1,3-1,8 триллиона батов (около 1-1,5 триллиона гривен) в текущем году.

Отметим, что идея ввести подобный сбор обсуждалась с 2016 года. Ожидалось, что его введут в 2021 году, но этого не случилось.

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