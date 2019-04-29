Ничто не вечно: Джакарта перестанет быть столицей Индонезии

Причиной стала проблема с трафиком из-за перенаселенности города.

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу Индонезии с острова Ява.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра планирования и развития страны Бамбанга Броджонегоро.

Как отмечает чиновник, из-за проблем с трафиком в перенаселенной Джакарте местная экономика теряет до 7 миллионов долларов ежегодно. Также город расположен на низменности, из-за чего здесь существует постоянная угроза потопов.

Новое местоположение столицы пока не выбрано. Предполагается, что перенос может занять до десяти лет. Министр пока не оценил, во сколько обойдется перенос, однако Минфин Индонезии сообщил, что проект может быть осуществлен с участием частных инвесторов.

Броджонегоро отметил, что правительство будет опираться на опыт Бразилии и Казахстана. Одним из возможных вариантов считается город Паланкарая в провинции Калимантан на острове Борнео.