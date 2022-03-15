В Белом доме отказались говорить, оказывал ли Китай какую-либо военную помощь России с начала войны против Украины.

В США заявили, что Китай столкнется с "последствиями", если поможет России в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишут The Guardian и CBS News.

По ее словам, речь идет, в том числе и об экономических санкциях, которые США будут координировать со своими союзниками и партнерами.

"Если они предоставят военную или иную помощь, которая, разумеется, пойдет в разрез с санкциями, или поддержат военные усилия, это будет иметь значительные последствия", - сказала Псаки.

При этом она отказалась говорить, оказывал ли Китай какую-либо военную помощь России с начала войны против Украины.

"Мы очень четко сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери", - сказал журналистам спикер Госдепартамента Нед Прайс, пишет Reuters.

Также в администрации Байдена отметили, что не видят признаков деэскалации со стороны России в рамках ее атаки на Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Financial Times сообщило, Китай уже "сигнализировал" Москве об оказании России по просьбе Путина финансовой и военной помощи в связи с войной против Украины и введенными санкциями. Неизвестно только, собирается ли Китай поддерживать агрессию России в будущем и начал ли уже присылать запрошенную Кремлем помощь.

О запросе РФ к Китаю стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицали.

Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.

Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.

Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Также западные разведданные указывают на то, что у Путина исчерпываются ресурсы для ведения войны в живой силе и технике, поскольку предварительно Москва рассчитывала на "блицкриг" Украины.

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