В телеграммах, которые Госдепартамент США разослал союзникам в Европе и Азии, не говорится о том, дал ли Китай сигнал о том, что он будет помогать России в будущем.

США сообщили союзникам том, что Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную поддержку.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальные источники в США.

Как пишет издание, информацию о готовности Китая поддержать Россию в войне с Украиной сообщили США по своим дипломатическим каналам.

В телеграммах, которые Госдепартамент США разослал союзникам в Европе и Азии, не говорится о том, дал ли Китай сигнал о том, что он будет помогать России в будущем. Также не сообщается о том, начал ли он уже оказывать военную поддержку России.

Война против Украины: