РФ запрашивала военную технику и другую помощь с самого начала вторжения.

Россия запросила у Китая военную технику для поддержки своего вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

Знакомые с ситуацией чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан строго предупредит Китай, что любые попытки помочь России в преследовании вторжения или уклонении от западных санкций будут иметь последствия.

Белый дом опасается, что этот шаг является признаком все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Также положительный ответ Китая может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине.

Другие чиновники рассказали изданию, что есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений.

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