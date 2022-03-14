О запросе РФ к Китаю стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицали.

Министерство обороны США допускает последствия для Китая в случае оказания России финансовой и военной помощи в осуществляемой Кремлем войне против Украины.

Об этом в Twitter заявил журналист Politico Пол Маклири со ссылкой на комментарий представителя Пентагона.

"Если Китай предложит России материальную поддержку в (войне против – ред.) Украины, "это, вероятно, будет иметь последствия для КНР в этом вопросе", сказал представитель МО. "Мы видели, как Китай в основном молчаливо одобряет действия России, отказываясь присоединиться к санкциям и обвиняя (в эскалации – ред.) Запад и США", - цитирует слова собеседника Маклири.

Что предшествовало

Как узнало издание Financial Times, Китай уже "сигнализировал" Москве об оказании России по просьбе Путина финансовой и военной помощи в связи с войной против Украины и введенными санкциями.

Неизвестно только, собирается ли Китай поддерживать агрессию России в будущем и начал ли уже присылать запрошенную Кремлем помощь.

О запросе РФ к Китаю стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицали.

Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.

Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.

Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Также западные разведданные указывают на то, что у Путина исчерпываются ресурсы для ведения войны в живой силе и технике, поскольку предварительно Москва рассчитывала на "блицкриг" Украины.

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