США и Израиль обсудили сдерживание агрессии со стороны Ирана, ливанской Хезболлы и других группировок.

США отправляют на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец Abraham Lincoln. Соответствующий приказ 11 августа отдал министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщил представитель ведомства Пэт Райдер, рассказывая о результатах телефонного разговора Остина с израильским коллегой Йоавом Галантом. Как он отметил, глава Пентагона подтвердил приверженность Штатов всем возможным шагам для защиты Израиля. Также Остин отметил усиление военного присутствия Вашингтона в регионе на фоне эскалации напряженности.

В частности, он приказал ускорить транзит авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln, которая оснащена истребителями F-35C. Это должно усилить возможности, которые уже предоставляет авианосная ударная группа USS Theodore Roosevelt. Также к ним присоединится подводная лодка с управляемыми ракетами USS Georgia.

Видео дня

Остин и Галант обсудили операции Израиля в Газе и усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Среди тем было и сдерживание агрессии со стороны Ирана, ливанской Хезболлы и других группировок по всему региону.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что США перебрасывают больше кораблей и истребителей на Ближний Восток из-за угроз со стороны Ирана. По данным Reuters, Вашингтон готовится к тому, что Тегеран выполнит свое обещание ответить на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Politico писал, что Администрация США пытается избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, убеждая Иран пересмотреть свое решение о нападении на Израиль.

Вас также могут заинтересовать новости: