Иран может масштабно атаковать Израиль, как это было 13 апреля, считают эксперты.

Американские военные развернут дополнительные истребители и военные корабли ВМС на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Пентагоне в эту пятницу, поскольку Вашингтон хочет усилить оборону после угроз со стороны Ирана и его союзников ХАМАСа и Хезболлы, пишет Reuters.

В издании отметили, что США готовятся к тому, что Иран выполнит свое обещание ответить на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Это стало одним из ряда убийств высокопоставленных чиновников палестинской группировки из-за войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

В частности министр обороны США Ллойд Остин согласовал отправку дополнительных крейсеров и эсминцев ВМС, которые могут сбивать баллистические ракеты, на Ближний Восток и в Европу. Кроме того, он отправит дополнительную эскадрилью истребителей на Ближний Восток.

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"Остин приказал внести коррективы в военную политику США, направленные на улучшение защиты американских сил, усиление поддержки обороны Израиля и обеспечение готовности Соединенных Штатов реагировать на различные непредвиденные ситуации", - говорится в заявлении Пентагона.

Однако существовали предположения, что Пентагон может не заменить авианосную ударную группу "Теодор Рузвельт" на Ближнем Востоке после того, как она закончит свое текущее развертывание. Но все же Остин решил заменить эту группу на авианосец "Авраам Линкольн" на ротационной основе, отмечают в Reuters.

В заявлении Пентагона добавили, что это повысит готовность к развертыванию большего количества наземных систем противоракетной обороны.

"Американские военные также усилили развертывание перед 13 апреля, когда Иран совершил атаку на израильскую территорию с помощью беспилотников и ракет. Однако угроза со стороны "Хезболлы" в Ливане может создать уникальные вызовы для любых усилий США по перехвату дронов и ракет, учитывая огромный арсенал группировки и непосредственную близость к Израилю", - напомнили в материале.

В то же время ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США не считают эскалацию неизбежной.

"Я думаю, что мы очень четко даем понять, что, безусловно, мы не хотим видеть эскалацию напряженности, и мы считаем, что здесь есть выход, и это соглашение о прекращении огня", - заверила она.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, в Белом доме считают, что Иран планирует напасть на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. По информации СМИ, любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их атака на Израиль 13 апреля, однако потенциально более масштабной. В то же время в Израиле отметили, что международные партнеры страны увеличили свои силы в регионе, чтобы помочь противостоять возможной атаке.

Также сообщалось, что армия Израиля ликвидировала лидера ХАМАСа, который занимался организацией нападения на страну 7 октября.

"Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммеда Дейфа уничтожили в результате удара", - отметили военные.

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