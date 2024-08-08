Администрация США призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Администрация США пытается избежать эскалации кофликта на Ближнем Востоке, убеждая Иран пересмотреть свое решение о нападении на Израиль. И, как пишет Politico, ссылаясь на американских чиновников, Иран понемногу уступает этим убеждениям.

"В последние дни администрация Байдена работает по дипломатическим каналам, привлекая своих ближневосточных союзников, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение о военной атаке на Израиль. По словам двух высокопоставленных американских чиновников, они предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами", - отмечает издание.

Администрация США также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания. Американские чиновники передавали Тегерану сообщения о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной операцией Израиля, не был частью более масштабного нападения и не унес жизни ни одного иранского гражданина, то Ирану следует пересмотреть свой план военного нападения на Израиль.

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"По словам чиновников, теперь Тегеран все больше соглашается с мнением Вашингтона, хотя поначалу отрицал его… Чиновники заявили, что они ожидают определенной реакции Ирана на убийство Хании, но Тегеран, похоже, перестроился, и США не ожидают нападения на Израиль в ближайшее время", - пишет Politico.

Конфликт на Ближнем Востоке - последние новости

На днях президент США Джо Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи Израилю. Он предостерег премьер-министра страны от эскалации из-за роста риска региональной войны.

Ранее УНИАН сообщал, что США перебрасывают больше кораблей и истребителей на Ближний Восток из-за угроз со стороны Ирана. По данным Reuters, Вашингтон готовится к тому, что Тегеран выполнит свое обещание ответить на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

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