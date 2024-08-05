Если Иран повторит попытку атаки Израиля, она может быть очень тяжелой и очень массивной, говорит Бабот.

Новая атака Ирана по Израилю может быть куда более мощной, чем предыдущая. Тегеран может использовать более тысячи воздушных целей, считает подполковник Генштаба армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот.

"Атака Ирана может стать для Израиля поводом уничтожить ядерную программу Ирана в конечном счете и привести весь мир к нормализации именно в том плане, что у Ирана не будет больше козырных карт. Мы видели это – при ударе одной ракетой Израиль обнулил всю систему ПВО на юге Ирана", – рассказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Если Иран повторит попытку атаки Израиля, она может быть очень тяжелой и очень массивной, говорит Бабот.

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"В прошлый раз запустили более трехсот различных дронов и ракет. Сейчас это может быть до 1,5 тысячи. Несмотря на то, что американцы усилили флоты и в Красном море, и в Средиземном море, Израиль в полной боевой готовности", – отметил он.

Бабот добавил, что несколько стран, среди которых и Саудовская Аравия, готовы отвести удар от Израиля.

Угроза атаки по Израилю

После убийства в июле лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Иран пообещал отомстить Израилю. 5 августа в СМИ писали, что Иран предупредил Израиль о своем решении атаковать израильскую территорию. Примечательно, что сообщение было передано через министра иностранных дел Венгрии Сийярто.

В свою очередь, экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран может совершить атаку на Израиль уже этой ночью. Откуда у него эта информация, он уточнять не стал, однако подчеркнул, что этого бы не произошло, если бы он находился на посту президента.

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