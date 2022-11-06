Это произошло в рамках общего повышения боевой готовности сил США и Саудовской Аравии.

США направили авиацию в сторону Ирана на фоне опасения Саудовской Аравии о возможном нападении Тегерана на королевство.

Как пишет The Washington Post, не анонсированная отправка самолетов стала "иллюстрацией силы и важности партнерства" США и Саудовской Аравии.

Сообщается, что после того, как разведка Саудовской Аравии предупредила США о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в королевстве, Центральное командование США направило в направлении Ирана военные самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива. WP не информирует, когда это могло быть сделано, но сообщает, что это произошло в рамках общего повышения боевой готовности сил США и Саудовской Аравии.

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По информации журналистов, несмотря на яростную реакцию США на принятое в прошлом месяце Саудовской Аравией решение сократить добычу нефти, администрация президента США Джо Байдена ищет признаки того, что тесные отношения в области безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом, длящиеся десятилетиями, можно спасти.

"Мы разрываем отношения? Нет. У нас были фундаментальные разногласия по поводу состояния рынка нефти и мировой экономики, и мы анализируем то, что произошло. Но в этих отношениях на карту поставлены важные интересы", – говорил высокопоставленный чиновник администрации, комментируя заявления Байдена о "некоторых последствиях" для Саудовской Аравии из-за нефтяной сделки в пользу РФ.

В настоящее время США сохраняют значительное количество воздушных средств в регионе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии. Также там находятся около 2500 военнослужащих США, многие из которых участвуют в разведывательной работе и обучении.

Угроза нападения Ирана на Саудовскую Аравию и Ирак

Ранее AP и Wall Street Journal сообщили, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с Соединенными Штатами, которые подтверждают планы Ирана о нападении на королевство и иракский город Эрбиль.

Сообщалось также, что Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.

В США заявили, что "обеспокоены картиной угроз". Также подчеркнули, что находятся в контакте с Саудовской Аравией и готовы "без колебаний действовать для защиты своих интересов и интересов партнеров в регионе".

В Тегеране заявили, что данные "недостоверны", а обвинения являются безосновательными.

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