США готовы "без колебаний действовать" для защиты интересов Америки и партнеров.

Соединенные Штаты обеспокоены угрозами для Саудовской Аравии со стороны Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

"Мы обеспокоены картиной угроз и остаемся в постоянном контакте с саудовцами по военным и разведывательным каналам. Мы без колебаний будем действовать для защиты наших интересов и интересов партнеров в регионе", – заявил чиновник.

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Как сообщает AP, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, комментируя сообщения из Саудовской Аравии, заявил, что американские военные чиновники "обеспокоены опасной ситуацией в регионе".

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими саудовскими партнерами, чтобы узнать, какую информацию они могут предоставить на этом фронте. ... Мы оставляем за собой право защищать себя независимо от того, где наши силы служат, будь то в Ираке или где-либо еще", – сказал он.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс коротко отметил, что Америка "обеспокоена картиной угрозы".

Угроза нападения Ирана на Саудовскую Аравию и Ирак

Ранее AP и Wall Street Journal сообщили, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с Соединенными Штатами, которые подтверждают планы Ирана о нападении на королевство и иракский город Эрбиль.

Сообщалось также, что Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.

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