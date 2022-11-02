В Тегеране заявили о "недостоверности" информации.

Иранские дипломаты отреагировали на информацию о нападении на Саудовскую Аравию. В Тегеране заявили, что данные "недостоверны".

Соответствующее заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаанит 2 октября.

"Он не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об иранской угрозе Саудовской Аравии, которые являются "безосновательными обвинениями", - говорится в публикации Reuters.

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Угроза нападения Ирана на Саудовскую Аравию и Ирак - что известно

Издание Wall Street Journal 1 ноября сообщило, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США. Согласно полученной информации Иран готовит нападение на королевство, а также на иракский город Эрбиль.

В связи с этим якобы Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень боевой готовности вооруженных сил.

2 ноября издание Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Вашингтон обеспокоен угрозами для Саудовской Аравии со стороны Ирана. При этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что американские военные чиновники "обеспокоены опасной ситуацией в регионе".

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