Известно, что около 19 тысяч южнокорейских военнослужащих будут участвовать в таких учениях.

На следующей неделе Южная Корея и Соединенные Штаты Америки начнут ежегодные летние военные учения, которые имеют целью усилить способность стран противостоять оружию КНДР и киберугрозам. Об этом сообщили официальные лица, пишет Reuters.

Учения под названием "Ulchi Freedom Shield" будут длиться с 19 по 29 августа. Они состоятся в то время, когда Северная Корея продолжает развитие своей ядерной и ракетной программы и пытается запустить разведывательные спутники.

Также в заявлении военных обеих стран говорится о том, что учения будут отражать "реалистичные угрозы" во всех сферах, среди которых ракетные угрозы со стороны КНДР, а также глушение GPS, кибератаки и другие уроки, извлеченные из недавних событий.

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"Альянс и в дальнейшем будет укреплять свои возможности и позиции для сдерживания и защиты от оружия массового уничтожения", - подчеркнул полковник Ли Сун Чжун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи во время брифинга.

По его словам, южнокорейские военные также поддержат одновременные правительственные учения гражданской обороны "Ульчи", которые проводятся по сценарию ядерной атаки со стороны КНДР.

Полковник добавил, что около 19 тысяч южнокорейских военнослужащих, как и в прошлом году, будут участвовать в 48 раундах комбинированных полевых учений, среди которых полевые маневры, боевые стрельбы и десантные учения.

В то же время полковник Райан Дональд, представитель Вооруженных сил США в Корее, заявил, что такие учения являются одними из крупнейших в Индо-Тихоокеанском регионе, ведь к ним присоединятся страны-члены Командования Организации Объединенных Наций.

Южная Корея и КНДР - последние новости

Ранее южнокорейская разведка сообщила, что следующим правителем КНДР может стать дочь Ким Чен Ына. В частности было высказано предположение, что она является сильным кандидатом на место своего отца. По словам разведчиков, речь идет о дочери Ким Чжу Е, которой сейчас 12 лет.

В то же время министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что КНДР может провести ядерные учения перед выборами в США. Известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын разворачивает новые боеголовки, которые могут нанести удар по США и их союзникам в Азии.

"Северная Корея завершила подготовку к проведению ядерного испытания, если будет принято соответствующее решение. Мы не можем исключать, что этот решающий момент может наступить непосредственно перед или после президентских выборов в США, чтобы усилить свои рычаги влияния на США", - предупредил Вонсик.

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