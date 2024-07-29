По информации Bloomberg, последний раз Северная Корея испытывала ядерное устройство в 2017 году.

КНДР может планировать проведение ядерного испытания перед президентскими выборами в США, чтобы повысить свой авторитет. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик, передает Bloomberg.

По информации издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын разворачивает новые боеголовки, которые могут нанести удар по США и их союзникам в Азии.

В то же время министр обороны Южной Кореи отметил, что Сеул достигнет соглашения с Японией и США по стандартизации отслеживания ракет, которые будут выпущены из Северной Кореи. Известно, что он посетил Токио (Япония), чтобы подписать соглашение с США и Японией, которое закрепит достижения в сотрудничестве в области безопасности, куда входят и совместные военные учения.

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"Северная Корея завершила подготовку к проведению ядерного испытания, если будет принято соответствующее решение. Мы не можем исключать, что этот решающий момент может наступить непосредственно перед или после президентских выборов в США, чтобы усилить свои рычаги влияния на США", - предупредил Вонсик.

В Bloomberg напомнили, что последний раз Северная Корея испытала ядерное устройство в сентябре 2017 года. Сейчас эта атомная бомба является самой сильной, ее мощность оценивается в 120-250 килотонн. В Корейском институте оборонного анализа, который находится в Сеуле, отметили, что бомба имеет от 80 до 90 боеголовок, а также добавили, что в долгосрочном будущем Ким рассчитывает иметь от 100 до 300 боеголовок.

В свою очередь министр обороны Южной Кореи отметил, что его страна вместе с США и Японией начали обмен данными в режиме реального времени о запусках ракет еще с декабря. Также они разработали стандартные операционные процедуры (СОП) для обмена информацией.

"Три страны почти достигли согласия по СОП", - заверил он, добавив, что ожидает подписания соглашения в ближайшее время.

Ядерное оружие в мире - последние новости

Как писал УНИАН, ранее США впервые с 2021 года назвали количество ядерного оружия в распоряжении Пентагона. Известно, что по состоянию на сентябрь 2023 года США имели в своем арсенале 3748 зарядов.

В то же время заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин заявлял, что ядерное оружие вполне может быть применено - как с территории РФ, так и Беларуси.

"В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной. Ядерное оружие вполне вероятно может быть применено - как с территории РФ, так и Беларуси. Об этом стоит не только нам помнить, но и западным странам, которые пока не выглядят столь же решительными", - объяснил он.

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