Военно-морские учения между двумя странами начались в воскресенье в провинции Гуандун.

Военно-морские силы Китая и России начали совместные учения в военном порту на юге Китая. Об этом сообщило официальное информационное агентство Синьхуа через несколько дней после того, как союзники по НАТО назвали Пекин "решающим фактором, который способствует" войне в Украине, пишет Associated Press.

В заявлении министерства обороны Китая говорится о том, что силы обеих сторон недавно патрулировали западную и северную части Тихого океана, поэтому эта операция не имела ничего общего с международной и региональной ситуацией и не была направлена против какой-либо третьей стороны.

"Учения, которые начались в воскресенье в провинции Гуандун и, как ожидается, продлятся до середины июля, имеют целью продемонстрировать возможности военно-морских сил в противодействии угрозам безопасности и сохранении мира, а также стабильности на глобальном и региональном уровнях", - сообщила в субботу государственная телерадиокомпания CCTV и добавила, что они будут включать в себя противоракетные учения, морские удары и противовоздушную оборону. Видео дня

В то же время агентство Синьхуа заявило, что военно-морские силы Китая и России после церемонии открытия учений в городе Чжаньцзян провели подготовку по моделированию военных действий на карте и тактической координации. Отмечается, что такие учения состоялись после недавнего обострения напряженности в отношениях между Китаем и союзниками по НАТО на прошлой неделе.

В издании напомнили, что в итоговом коммюнике, которое одобрили 32 страны-члена НАТО на саммите в Вашингтоне, говорится о том, что Китай становится центром внимания военного альянса, а Пекин назвали "решающим фактором", который способствует войне РФ против Украины.

"Европейские и североамериканские члены Альянса и их партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе все больше испытывают общие угрозы безопасности со стороны России и ее азиатских сторонников, особенно Китая. В ответ Китай обвинил НАТО в стремлении к безопасности за счет других и призвал Альянс не приносить такой же "хаос" в Азию. Министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай имеет справедливую и объективную позицию относительно войны в Украине", - добавили в сообщении.

Китай и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, импорт РФ из Китая вдвое вырос после встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Журналисты отметили, что китайский экспорт в Россию вырос почти на 4% в июне по сравнению с предыдущим годом после сокращения в течение трех месяцев подряд.

Также сообщалось, что Китай и Россия разрабатывают аналог "шахеда". Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что такая информация не является актуальной.

"Если говорить о публикации Bloomberg, то складывается следующее впечатление: лето, отпуска, надо как-то публику развлекать. Вот они и вытащили новость полуторагодичной давности. Еще с января 2023 года были угрожающие сообщения о том, что Китай помогает сделать России более массовый аналог "Шахеда", - отметил он.

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