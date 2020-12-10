Предыдущая администрация молча позволяла Кремлю делать все, что заблагорассудится, новая же должна это изменить.

Американские дипломаты и офицеры разведки на Кубе и в Китае пострадали от таинственных атак, которые начинались с громкого шума, потом вызывали боль в ушах, головную боль и дезориентацию. После этого возникали проблемы со зрением, когнитивные проблемы и длительные проблемы со здоровьем.

Двое офицеров ЦРУ пострадали от такой же "болезни", когда находились в Австрии и на Тайване. Военная разведка России тайно предлагала боевикам "Талибана" вознаграждение за убийство солдат западной коалиции в Афганистане, в частности солдат США, - пишет Washington Post в редакционной статье. Также компьютеры Демократической партии атаковали хакеры военной разведки России, чтобы повлиять на выборы 2016 года.

"Что происходит? Все описанные выше инциденты возникли за период с 2016-го по текущий год. Хоть в каждом из них есть сомнительные аспекты и вопросы без ответов, вместе они все больше похожи на согласованные действия Владимира Путина, который ведет асимметричную войну против США", - говорится в статье.

Читайте такжеWashington Post: США могли бы укрепить армию Украины, чтобы наказать Россию за поведение в АфганистанеЭта война использует необычное вооружение включительно с направленным импульсным радиочастотным излучением, а также кибератаки, которые сегодня стали очень распространенными. В широком смысле Путин может преследовать политические цели, такие как заставить американцев уйти из Афганистана, повлиять на выборы в США или испортить сближение между США и Кубой. Или же его атаки могут быть тактическими и нацеленными ослабить кибербезопасность США, истощить американских дипломатов и разведчиков, которые служат за рубежом.

"Президент Дональд Трамп по неизвестным причинам никогда не указывал откровенно Путину на его грязные трюки. Теперь победитель выборов Джо Байден должен это сделать. Есть важные вопросы, которые нужно решить с Россией, в частности продление действия соглашения о сокращении наступательного стратегического вооружения. Но несмотря на это, Байден должен еще в начале своей каденции дать Путину понять, что он не будет молчать или терпеть такие или любые другие атаки против американцев за рубежом со стороны российских разведывательных управлений", - говорится в статье.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань